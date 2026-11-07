В Кремле назвали состав делегации на переговорах в Абу-Даби: впервые едет замглавы МИД Рябков

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби на следующей неделе снова возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

В её состав войдут высокопоставленные представители Генштаба и дипломаты, в частности — впервые — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

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Как сообщает агентство, переговоры состоятся во вторник и среду, 10−11 ноября. Это будет первая встреча в таком формате с февраля.

Рябков отвечает в МИД РФ за отношения со странами Северной и Южной Америки, а также за контроль над вооружениями, нераспространение и вопросы иранской ядерной программы. Кроме того, в состав делегации впервые войдет Юрий Жигарловский — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, отвечающего за военное планирование и операции.

Помимо них, в состав делегации входят заместитель главы МИД Михаил Галузин и начальник российской военной разведки Игорь Костюков, которые уже участвовали в предыдущих раундах.

По данным Reuters, накануне все члены делегации встретились с Путиным на заседании Совета безопасности РФ, часть которого была посвящена подготовке к переговорам. Большую часть заседания, как обычно, провели за закрытыми дверями — Кремль показал лишь первые минуты.

Как отмечает агентство, американские переговорщики стремятся добиться прорыва до начала зимы. Последние переговоры при посредничестве США состоялись в феврале — еще до того, как США и Израиль начали войну против Ирана.

Переговоры Украины, России и США — что известно

26 октября «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что украинская команда пытается сместить фокус переговоров с территориальных требований Москвы на будущую систему безопасности Украины и Европы. Киев не рассматривает территориальные уступки: по словам Зеленского, это «красная линия», которую могут обсуждать только лидеры.

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28 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что консультации состоятся после 4 ноября, а дата будет зависеть от ситуации на фронте. Зеленский тогда рассчитывал на встречу до 10 ноября, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Президент также настаивал на участии Европы, но пообещал не срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.

Позже Виткофф и Песков подтвердили, что переговоры в Абу-Даби состоятся 10−11 ноября. В МИД Украины рассматривают новый раунд как возможную подготовку к встрече лидеров.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле утратили уверенность в Трампе и больше не верят, что он заставит Украину принять российские условия. Поэтому, по данным агентства, Путин делает ставку на затягивание войны, усиление ударов по Украине и давление на европейских союзников Киева.