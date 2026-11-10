Трамп заявил, что война в Украине не касается США, но «затрагивает его лично»

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины не затрагивает Соединенные Штаты как государство, однако «имеет для него личное значение». По его словам, переговоры об урегулировании продолжаются и проходят нормально.

Об этом американский президент заявил во время пресс-конференции в Белом доме 9 ноября.

«Думаю, Украина и Россия устали воевать. Мне удалось собрать их вместе, и прямо сейчас, пока мы разговариваем, проходят встречи. Они идут нормально, и мы пытаемся достичь урегулирования. Этот конфликт не затрагивает нас как страну, но касается меня лично», — заявил Трамп.

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Переговоры в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В ее состав войдут представители Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, а также заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин — Рябков участвует впервые. По данным Bloomberg, Москва направит делегацию более высокого уровня, чем ранее.

Украинскую делегацию, по данным СМИ, возглавил Рустем Умеров, хотя официально Офис президента не раскрывал ее состав. По словам Умерова, в Абу-Даби в эти дни также будут присутствовать представители формата E4 — Великобритании, Франции, Германии и Италии, — а также НАТО и Еврокомиссии. Перед переговорами с ними, как анонсировал Джаред Кушнер, встретятся спецпосланники США.

8 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию будет озвучивать Франция. В Кремле же заявили, что встречи пройдут без участия Европы.