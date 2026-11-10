Об этом 10 ноября сообщает BBC со ссылкой на американских чиновников в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

В то же время публичные позиции сторон остаются принципиально различными. Москва требует, чтобы Украина передала под ее контроль оставшуюся часть территории Донецкой области, которую до сих пор удерживают украинские войска. Киев же настаивает на заморозке линии фронта, чтобы сохранить контроль над этими районами, которые считает важными для собственной безопасности.

Реклама

Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа, входящий в состав американской делегации вместе со спецпосланником по вопросам мира Стивом Уиткоффом, — заявил, что переговоры будут сосредоточены на решении «послевоенных вопросов безопасности», волнующих как Россию, так и Украину.

По словам другого американского чиновника, хотя ни одна из сторон публично не отступила от своих требований, в частном порядке Москва и Киев продемонстрировали «некоторую гибкость».

В то же время он признал, что территориальный вопрос не удастся решить без обсуждения новой «архитектуры безопасности».

«Они не решат донецкий и территориальный вопросы, пока не узнают, какой будет архитектура безопасности после войны. И имейте в виду: мы не сможем окончательно согласовать одно без другого», — сказал неназванный американский чиновник, с которым беседовала BBC.

Предложенное рамочное соглашение предусматривает консультации по вопросам безопасности, каналы экстренной связи на случай кризисных ситуаций, а также «взаимные меры по деэскалации» между сторонами. Официальные лица также предложили возобновить работу Совета НАТО — Россия, деятельность которого была фактически приостановлена с 2022 года.

Европу могут привлечь к переговорам

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в Женеве в феврале и завершился без прорыва. Вскоре война США и Израиля против Ирана отвлекла внимание Вашингтона от Украины, и с тех пор новые переговоры не проводились.

Европейские лидеры, по большей части отстраненные от мирного процесса, настаивают на участии в нем. Они обеспокоены тем, что решения, касающиеся безопасности их континента, могут приниматься без их участия.

Реклама:

В понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь союзников по НАТО и страны ЕС к любым содержательным обсуждениям будущей архитектуры безопасности Европы. Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что Киев хочет видеть Европу за столом переговоров.

Американский чиновник сообщил BBC, что Вашингтон предложит перейти к многостороннему формату с участием европейских стран.

«Мы надеемся, что нам удастся привлечь к этому процессу россиян», — сказал он, признав в то же время, что «у россиян есть негативный опыт общения с европейцами».

С начала своего второго президентского срока Дональд Трамп возглавлял несколько раундов переговоров о завершении войны в Украине, хотя значительного прогресса достичь не удалось. Его всё более примирительный подход к Москве вызывает обеспокоенность в Киеве и Европейском союзе.

После состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне встречи с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым Трамп заявил о предстоящей «большой, прекрасной сделке» по Украине, которая, по его словам, «может вовлечь всю Европу».

В то же время многие украинцы сомневаются, что такое соглашение будет справедливым для Украины.

Председатель парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко заявил BBC, что, по его мнению, Трамп хочет быстрой сделки за счет Украины, которую Киев непременно отвергнет.

«Единственный способ заставить Путина начать настоящие переговоры — усилить давление на Россию с помощью санкций и ударов дальнобойным оружием», — сказал Мережко.

Реклама:

«Пока у Путина работает военная машина, у него нет стимулов для переговоров», — добавил депутат. Он также раскритиковал недавние шаги Трампа, в частности договоренность о закупке российского дизельного топлива, заявив, что это «лишь поощряет Москву продолжать войну».

Кто будет представлять Украину и Россию

По данным BBC, в состав российской делегации в Абу-Даби войдут помощник Владимира Путина Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, руководитель российской военной разведки Игорь Костюков и генерал Юрий Жигарловский.

Украину будут представлять несколько высокопоставленных чиновников, участвовавших в предыдущих раундах переговоров. Среди них — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и народный депутат Давид Арахамия, хотя официально Офис президента состав делегации не раскрывал. По словам Умерова, в Абу-Даби в эти дни также будут присутствовать представители формата E4 (Великобритании, Франции, Германии и Италии), а также НАТО и Еврокомиссии. Перед переговорами с ними, как анонсировал Джаред Кушнер, встретятся спецпосланники США.