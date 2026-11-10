Рубио назвал переговоры между Украиной, Россией и США очень продуктивными
Марко Рубио заявил, что одной из целей на данном этапе является расширение формата трехсторонних переговоров (Фото: Брендан Смиаловски/Pool via REUTERS)
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США , состоявшиеся во вторник, 10 ноября, в ОАЭ, были очень продуктивными.
Об этом сообщает The Guardian.
В то же время он подчеркнул, что впереди ещё много работы.
По словам Рубио, одной из целей на данном этапе является расширение формата трехсторонних переговоров с целью привлечения к ним представителей других европейских стран.
10 ноября, по итогам первого дня трехсторонних переговоров в ОАЭ удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.
Переговоры в Абу-Даби — что известно
10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая такая встреча с февраля 2026 года.
Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
Полный состав делегации РФ следующий:
- Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (глава делегации);
- Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;
- Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;
- Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;
- Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры.