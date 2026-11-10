Рубио назвал переговоры между Украиной, Россией и США очень продуктивными

10 ноября, 17:16
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Марко Рубио заявил, что одной из целей на данном этапе является расширение формата трехсторонних переговоров (Фото: Брендан Смиаловски/Pool via REUTERS)

Марко Рубио заявил, что одной из целей на данном этапе является расширение формата трехсторонних переговоров (Фото: Брендан Смиаловски/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США , состоявшиеся во вторник, 10 ноября, в ОАЭ, были очень продуктивными.

Об этом сообщает The Guardian.

В то же время он подчеркнул, что впереди ещё много работы.

По словам Рубио, одной из целей на данном этапе является расширение формата трехсторонних переговоров с целью привлечения к ним представителей других европейских стран.

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10 ноября, по итогам первого дня трехсторонних переговоров в ОАЭ удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая такая встреча с февраля 2026 года.

Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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Полный состав делегации РФ следующий:

  • Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (глава делегации);
  • Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;
  • Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;
  • Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;
  • Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Абу-Даби Война России против Украины Марко Рубио мирные переговоры

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