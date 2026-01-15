Великобритания присоединилась к миссии НАТО в Гренландии

Великобритания направила военного офицера в Гренландию, присоединившись к усиленному военному присутствию Дании в Арктике.

Об этом сообщил представитель британского правительства, пишет издание The Independent.

Журналисты отмечают, что одного военного офицера направили по просьбе Дании для участия в разведывательной группе накануне запланированных учений Arctic Endurance.

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«Мы разделяем обеспокоенность президента Трампа относительно безопасности на Крайнем Севере. И вы это видите как часть того, что страны НАТО и JEF (Объединенного экспедиционного корпуса — ред.) усиливают меры для укрепления безопасности на Крайнем Севере», — заявил представитель.

Представитель правительства добавил, что это предусматривает «усиление учений для сдерживания российской агрессии и деятельности Китая».

13 января министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен обратилась к правительству Великобритании с призывом к «принципиальной позиции» и попросила помощи в отражении угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.

14 января телерадиокомпания DR сообщила, что Дания перебросила в Гренландию военную технику и передовой отряд, которые должны подготовиться к приему больших сил армии и других подразделений.

В тот же день ряд стран заявили об отправке военных в Гренландию, а именно: Швеция, Франция, Германия и Норвегия.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

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Инфографика: NV

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

13 января во время пресс-конференции в Копенгагене премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров оказался в геополитическом кризисе и, если бы пришлось выбирать между США и Данией, он выбрал бы Данию.

В ответ Трамп сказал, что не знает, кто такой Нильсен, но для премьера Гренландии это заявление станет «большой проблемой».

«Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Я ничего о нем не знаю. Но это будет для него большой проблемой», — сказал президент США.

14 января Трамп заявил, что что что-либо меньше, чем контроль США над Гренландией, является неприемлемым.

В тот же день Европарламент выразил «однозначную поддержку» Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

14 января глава МИД Дании Ларс Расмуссен вместе со своей гренландской коллегой Вивиан Моцфельдт проводил переговоры по Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио. Глава датского внешнеполитического ведомства сообщил, что стороны не пришли к согласию, но договорились создать рабочую группу.