«Повод для продолжения войны». Каллас назвала абсурдными требования РФ на мирных переговорах

16 ноября, 10:35
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Кая Каллас прибывает на заседание Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 16 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Кая Каллас прибывает на заседание Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 16 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала требования России для завершения войны в Украине — которые, по данным СМИ, включают возвращение НАТО к границам 1997 года — абсурдными и служащими поводом для продолжения войны против Украины. Об этом она заявила в понедельник, 16 ноября, в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

«Что касается сегодняшних дискуссий: когда мы говорим об Украине, стоит вспомнить, что в 2021 году Россия создала четкий повод для войны, выдвинув перечень своих требований. Сейчас они выдвигают те же требования и даже дополняют их», — заявила глава дипломатии блока.

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Она считает, что эти обновленные требования РФ являются «явным поводом для продолжения войны». В ответ ЕС должен настаивать на собственных максималистских требованиях, которые министры иностранных дел обсудят на сегодняшнем заседании Совета ЕС, отметила Каллас. Она уточнила, что речь идет, в частности, о выводе войск РФ из всех стран, где они в настоящее время находятся.

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«Нам нужны четкие уступки со стороны России, которые подтверждали бы ее намерение соблюдать эти соглашения. Сейчас нам необходимо прекращение огня, которое позволило бы начать переговоры по любым другим вопросам. Пока мы этого не видим», — констатировала Каллас.

Ранее NYT и ряд других СМИ сообщали, что в ходе переговоров в Абу-Даби и встречи с представителями США в Кремле Россия вновь озвучила свои требования к НАТО, выдвинутые в 2021 году. Речь идет о выводе войск Альянса из стран восточного фланга — в частности, из Польши и Прибалтики, а также о запрете на любое расширение на восток от Германии и запрете на совместное использование ядерного оружия для защиты союзников в Европе.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Россия настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.

13 ноября лидеры ЕС договорились, что на переговорах с РФ о завершении войны в Украине Европу будут представлять институты ЕС и пять ведущих европейских стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Кая Каллас рассматривалась в качестве кандидата на представление интересов ЕС на переговорах, как ранее писало издание Politico, однако европейские лидеры опасаются, что ее жесткая позиция в отношении России может оттолкнуть Кремль и превратить ее саму в препятствие.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Европа Евросоюз Переговоры с Россией Кая Каллас мирные переговоры

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