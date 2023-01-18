Требования признать оккупированные территории Украины российскими неприемлемы — Блинкен 18 января, 02:32 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Требования РФ признать принадлежащие Москве временно оккупированные регионы Украины являются неприемлемыми. Это не идет на встречу переговорному процессу.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



Госсекретарь США также подчеркнул, что такие требования со стороны РФ не разрешают мирный переговорный процесс между странами.

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" Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемыми и не позволяют наладить переговорный процесс", - отметил Блинкен.

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