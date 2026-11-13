Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии , контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.

Об этом сообщает таблоид Bild.

По информации издания, жесткие условия касательно «нового европейского порядка безопасности» были выдвинуты российскими представителями в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Их также представили европейцам во время переговоров в Абу-Даби.

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Как отмечает Bild, Москва предлагает сохранить за собой оккупированные территории Украины и получить весь Донбасс, в частности подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по данным журналистов, российский план предусматривает отказ от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, а также выход Финляндии из Альянса.

Издание пишет, что Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, однако ее членство в Евросоюзе не исключается. Согласно этому плану, порты Одессы и Николаева предлагается демилитаризовать, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз. Также предусмотрены договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

По данным издания, требования Москвы касаются и Молдовы. Россия предлагает преобразовать её в федеративную республику, в состав которой войдут сама Молдова, а также автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье. В случае вступления страны в Европейский союз Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

Россия, в свою очередь, предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Кроме того, Москва готова вывести войска из Приднестровья.

Bild подчеркивает, что речь идет лишь об одном из предложений, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах. Параллельно действуют несколько групп посредников, в частности связанных с военными. Они конкурируют между собой, а поддержал ли российский диктатор Владимир Путин именно этот план — пока неизвестно.

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Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по завершению войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

В свою очередь , Зеленский подтвердил подготовку «самого масштабного» обмена военнопленными между Украиной и Россией.