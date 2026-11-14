Radio NV поинтересовалось мнением аудитории NV и своих слушателей о том, что означают требования российского диктатора Владимира Путина о контроле над всем Донбассом, «демилитаризации» Одессы и Николаева, выходе Финляндии из НАТО и отказе Альянса от баз в странах Балтии, о которых сообщило издание BILD.

Опрос, в котором в субботу, 14 ноября, приняли участие 1180 человек, предусматривал три варианта ответа на вопрос: «Путин требует контроля над всем Донбассом, демилитаризации Одессы и Николаева, выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, пишет BILD. Это что?»

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Ответы распределились так:

Безумие, не стоит воспринимать все это всерьез — 830 голосов ( 70,3% );

голосов ( ); Попытка «продать» Трампу мир за счет Украины и ЕС — 196 голосов ( 16,6% );

голосов ( ); Торпедирование переговоров, в котором обвинят нас — 154 голоса (13,1%).

Инфографика: NV

Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом.

Требования России на переговорах в Абу-Даби — что известно

Немецкий таблоид Bild 13 ноября сообщил, что Россия на мирных переговорах требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также демилитаризации Одессы и Николаева.

Издание The New York Times писало, что страна-агрессорка на мирных переговорах с Украиной и США возобновила свои требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО в 1997 году. Это означает вывод войск Североатлантического союза, включая Польшу и страны Балтии.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Москва настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.

В свою очередь, Институт изучения войны отметил, что РФ готова допустить европейских должностных лиц к участию в мирных переговорах лишь для обсуждения новой архитектуры безопасности, а не для урегулирования войны в Украине.