Что означают требования Путина о выходе Украины из Донбасса, а Финляндии из НАТО — опрос Radio NV
Большинство респондентов Radio NV считают требования Путина безумием, которое не стоит рассматривать всерьез (Фото: Radio NV)
Radio NV поинтересовалось мнением аудитории NV и своих слушателей о том, что означают требования российского диктатора Владимира Путина о контроле над всем Донбассом, «демилитаризации» Одессы и Николаева, выходе Финляндии из НАТО и отказе Альянса от баз в странах Балтии, о которых сообщило издание BILD.
Опрос, в котором в субботу, 14 ноября, приняли участие 1180 человек, предусматривал три варианта ответа на вопрос: «Путин требует контроля над всем Донбассом, демилитаризации Одессы и Николаева, выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, пишет BILD. Это что?»
Ответы распределились так:
- Безумие, не стоит воспринимать все это всерьез — 830 голосов (70,3%);
- Попытка «продать» Трампу мир за счет Украины и ЕС — 196 голосов (16,6%);
- Торпедирование переговоров, в котором обвинят нас — 154 голоса (13,1%).
Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом.
Требования России на переговорах в Абу-Даби — что известно
Немецкий таблоид Bild 13 ноября сообщил, что Россия на мирных переговорах требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также демилитаризации Одессы и Николаева.
Издание The New York Times писало, что страна-агрессорка на мирных переговорах с Украиной и США возобновила свои требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО в 1997 году. Это означает вывод войск Североатлантического союза, включая Польшу и страны Балтии.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Москва настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В свою очередь, Институт изучения войны отметил, что РФ готова допустить европейских должностных лиц к участию в мирных переговорах лишь для обсуждения новой архитектуры безопасности, а не для урегулирования войны в Украине.