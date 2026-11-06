Российский диктатор Владимир Путин требует от Украины передать стране-агрессору неоккупированные части Донбасса в обмен на прекращение огня. Также он рассчитывает, что Киев согласится на дальнейшие территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности со стороны стран НАТО.

Об этом в пятницу, 6 ноября, пишет Financial Times.

Путин требует от Украины передать России неоккупированные территории Донбасса в качестве условия для прекращения огня.

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По словам собеседника FT, российский диктатор рассчитывает, что в обмен на какие-либо гарантии безопасности со стороны стран НАТО Украина согласится на дальнейшие территориальные уступки.

По словам другого собеседника FT, Путин стремится перехватить инициативу благодаря масштабным зимним ударам по энергетической инфраструктуре Украины.

Москва рассматривает перенос внимания с территориальных вопросов на гарантии безопасности как способ затянуть переговоры, пока Россия ослабляет военные позиции Украины, отметил собеседник.

«Я уничтожу всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь. К следующему году у Украины не останется инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции будут уничтожены», — так собеседник FT пересказал позицию Путина.

Европейские чиновники обеспокоены планами администрации президента США Дональда Трампа договориться с Россией о новой архитектуре безопасности в Европе в рамках мирного урегулирования войны против Украины.

5 ноября вечером Дональд Трамп встретился в Белом доме с представителем российского диктатора Владимира Путина — Кириллом Дмитриевым.

После встречи Трамп заявил журналистам, что стороны заключат соглашение, которое будет иметь большое значение и коснется не только Украины.

«Соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно коснется не только Украины. Оно охватит не только Украину, и я даже могу сказать, что, возможно, всю Европу», — сказал президент США.

Зять американского президента Джаред Кушнер позже в тот же день написал в социальной сети X, что Вашингтон стремится разработать практические договоренности, которые будут учитывать опасения всех сторон в области безопасности. По его словам, речь идет также о создании долгосрочной системы безопасности и стабильности в Европе.

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FT пишет, что европейские столицы выступают против использования переговоров о мире в Украине для формирования новой архитектуры безопасности на континенте. Они опасаются, что Москва попытается восстановить свою сферу влияния и ограничить суверенитет соседних стран, входящих в НАТО.

Кроме того, европейские чиновники опасаются, что администрация Трампа может заключить соглашение с Россией в ущерб безопасности Европы.

Вопросы безопасности, касающиеся Европейского Союза, должен решать сам ЕС, заявил в пятницу пресс-секретарь Европейской комиссии.

Один из европейских чиновников назвал заявление Кушнера полной неожиданностью.

«Параллельных переговоров по вопросам безопасности Европы не будет, пока не закончится война против Украины. Кроме того, мы знаем, что имеют в виду россияне, когда говорят об этом, и такого не произойдет», — сказал он.

По его словам, вопрос о будущем НАТО вообще не обсуждался, а все участники переговоров единодушны в том, что любые изменения в альянсе или сокращение его присутствия неприемлемы.