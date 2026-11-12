В ходе переговоров в ОАЭ чиновники Кремля категорично озвучивали неизменные требования Москвы о полной капитуляции Украины и территориальных уступках, выходящих далеко за пределы Донбасса. Очевидно, Россия также планирует положить в основу дальнейших переговоров относительно украинских территорий вымышленную линию фронта, на которой настаивала в Абу-Даби.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) за 11 ноября.

Аналитики обратили внимание на слова Владимира Мединского, помощника диктатора Владимира Путина и главы российской делегации в Абу-Даби. 11 ноября он заявил, что «каждая пядь нашей [российской] земли так или иначе будет возвращена России», поскольку, мол, «там, где ступила нога российского солдата, — это наши земли». Таким образом, как отмечает ISW, он повторил заявление Путина, сделанное в июне 2025 года.

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Мединский добавил, что Москва не пойдет ни на какие территориальные обмены с Киевом и продолжит расширять свою «зону безопасности» в Украине. Вероятнее всего, он имеет в виду территории на севере Сумской и Харьковской областей, которые, по утверждениям российских чиновников, являются частью «буферной зоны».

ISW подчеркивает, что заявления Мединского свидетельствуют о территориальных амбициях Кремля, выходящих за пределы пяти незаконно аннексированных регионов Украины, а также о нежелании идти на компромиссы или обмен территориями ради прекращения войны.

Кроме того, 11 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет придерживаться «курса», отвечающего требованиям, изложенным Путиным в его выступлении в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года.

В этой речи он потребовал полного вывода украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в том числе с территорий, которые российские войска никогда не оккупировали; демилитаризации и «денацификации» Украины; а также отказа Киева от стремления вступить в НАТО.

Кремлевские чиновники неоднократно заявляли, что вывод украинских войск со всей территории Донецкой области является необходимым, но недостаточным условием для мирного урегулирования, а Путин и другие представители Кремля часто подтверждали приверженность Москвы требованиям, выдвинутым диктатором в июне 2024 года.

В отчете говорится, что российские официальные лица использовали переговоры в Абу-Даби, чтобы попытаться убедить американцев и украинцев принять тщательно продуманную РФ вымышленную версию линии фронта.

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Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября заявил, что российские военные и разведчики ввели в заблуждение делегации США и Украины в ОАЭ, утверждая, будто российские войска контролируют половину той части Донбасса, которая на самом деле находится под контролем ВСУ.

ISW отмечает, что Минобороны РФ регулярно обнародует информацию о линии фронта, которая совершенно не соответствует действительности.

Например, 16 октября российское Минобороны заявило о захвате Доброполья и Алексеево-Дружковки, хотя российские войска не контролировали ни один из этих населенных пунктов. 3 июля Путин утверждал, что армия РФ захватила Константиновку. А Министерство обороны России неоднократно делало ложные заявления об окружении ВСУ на севере Харьковской области в сентябре и октябре 2026 года.

Кроме того, российские государственные СМИ регулярно публикуют карты, на которых изображена вымышленная линия якобы достигнутых Россией успехов. Российские чиновники постоянно утверждают, что мирные переговоры должны учитывать «реалии на земле», а Кремль пытается навязать свою собственную реальность США, Украине и другим переговорщикам, констатируют аналитики.

Как отмечает ISW, Кремль, вероятно, продолжит распространять ложные заявления о продвижении вдоль всей линии фронта, пытаясь утвердить свою вымышленную линию фронта в качестве основы для будущих переговоров по территориальным вопросам.

Специалисты Института изучения войны предполагают, что зимой 2026−2027 года и предстоящей весной Кремль будет лишь наращивать свои преувеличенные заявления о продвижении российских войск — за пределами территорий, которые оккупационные силы РФ способны захватить или удержать. «Путин, вероятно, надеется, что разрушительная зимняя российская кампания дальнобойных ударов сломает волю Украины к продолжению борьбы и уменьшит поддержку Украины, что позволит ему настаивать на своей заявленной линии продвижения как на отправной точке любых переговоров об окончательном урегулировании войны», — прогнозирует ISW.

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Институт изучения войны также привел карты, на которых сравнил заявленную россиянами вымышленную линию фронта (заштрихованные участки на картах ниже) с реальной (действительно оккупированные территории обозначены розовым цветом).

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев не согласится на мирное соглашение, предусматривающее вывод Сил обороны с Донбасса. По словам Зеленского, вместо давления на Москву от Украины требуют территориальных уступок, поскольку такой путь кажется более простым для достижения договоренностей.

По итогам прошедших 10−11 ноября переговоров в Абу-Даби стало известно, что российская делегация пыталась настаивать на своих вымышленных достижениях на фронте и на Донбассе в частности. Об этом сообщил Владимир Зеленский после отчёта украинской команды. «Они [украинская делегация в Абу-Даби] рассказали, что россияне считают и утверждают, что уже оккупировали половину Донбасса, которая на самом деле находится под нашим контролем. Это были военные офицеры, русская разведка, и они всерьез об этом говорили. Наша команда сказала им: «Мы не понимаем, как вы вообще можете говорить такие вещи. У нас есть видеозаписи, снимки и другие доказательства того, что эти территории находятся под нашим контролем», — подчеркнул президент.

Поэтому, как подчеркнул Зеленский, ключевой проблемой переговоров остается то, что «Путин живет в другой реальности». «Конечно, он будет рассказывать американцам, что ему нужно один-два месяца, чтобы полностью оккупировать восток Украины. Я тоже могу нарисовать ему картинку, на которой полностью оккупирую Россию. Но ведь это неправда. Положительным моментом стало то, что американская сторона подтвердила украинскую оценку того, что происходит на поле боя», — подчеркнул Зеленский.