Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что недавние требования Кремля продемонстрировали особенность политической культуры РФ. Он отметил, что правительство России больше озабочено завоеванием иностранных городов, чем проблемами собственного населения.

На своей странице в X он отметил, что речь идет об извечной культуре РФ.

«Недавние требования российского правительства подчеркивают извечную проблему их политической культуры, а именно то, что они больше заботятся о завоевании иностранного города, о котором никто из них даже не слышал, чем об 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалета», — написал он.

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Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — главное

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров о завершении войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

В свою очередь, Зеленский подтвердил подготовку «самого масштабного» обмена военнопленными между Украиной и Россией.

13 ноября президент Зеленский заявил, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По словам Зеленского, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.

Также 13 ноября издание The New York Times со ссылкой на копию российского документа, в котором изложены требования РФ, писало, что Москва на мирных переговорах с Украиной и США вновь выдвинула требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО к состоянию 1997 года.