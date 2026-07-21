Российские военкоры опровергли заявления Кремля о якобы полном контроле над ключевой трассой М-14 Ростов — Крым, являющейся основным сухопутным маршрутом между Россией и оккупированным Крымом, заявив, что украинские дроны продолжают регулярно наносить по ней удары.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 20 июля.

Аналитики отмечают, что 20 июля диктатор РФ Владимир Путин встретился с назначенным страной-агрессором «губернатором» оккупированной части Запорожской области Евгением Балицким. В ходе встречи тот заявил, что российские войска якобы установили «полный контроль» над трассой М-14 (которую оккупационные власти называют Р-280), существенно ограничили возможности украинских беспилотников на этом участке и обеспечили защиту всех энергетических объектов от ударов.

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В то же время, как отмечают в ISW, эти утверждения вызвали резкую критику со стороны российских военкоров. Один из них назвал слова Балицкого не соответствующими действительности, указав, что украинские силы регулярно наносят удары по трассе М-14, из-за чего возросла стоимость страхования транспорта, перевозящего топливо в оккупированный Крым.

Еще один связанный с Кремлем военкор признал, что в последнее время атак на транспорт на этой трассе стало меньше, однако объяснил это не эффективностью российской ПВО, а значительным сокращением движения из-за постоянной угрозы ударов украинских дронов.

По данным ISW, в период с 1 по 20 июля было зафиксировано не менее четырех украинских ударов по трассе М-14 — после активной кампании по нанесению по ней ударов в мае и июне 2026 года.

Аналитики полагают, что украинские удары вынудили российское командование перебросить дополнительные силы и средства (в частности, операторов дронов и беспилотники-перехватчики) для защиты этого маршрута, а также частично нарушили одну из ключевых наземных линий снабжения между Россией и оккупированным Крымом.

В начале июня руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что атаки украинских дронов на сухопутный коридор к полуострову — это не новая операция, а очередная системная кампания. По его словам, разрушение этого участка, который Россия превратила в главную артерию снабжения своих войск на юге, существенно осложняет планы оккупантов.

9 июня командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что российское командование запретило движение военных грузовиков по ключевой трассе в оккупированный Крым из-за постоянных ударов украинских дронов. По его словам, поток военных грузовиков на этом маршруте сократился на 71%, а снабжение оккупанты вынуждены осуществлять в обход.