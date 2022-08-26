«Будем судить по делам, а не по словам». Еще непонятно, Макрон «друг или враг» Великобритании — глава МИД Трасс 26 августа, 10:24 Лиз Трасс (Фото:REUTERS/John Sibley)

Глава британского МИД, кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что пока не может ответить на вопрос, является ли президент Франции Эммануэль Макрон «другом или врагом» Великобритании.

Об этом сообщает Politico.

По ее словам, оценивать Макрона она будет по его «делам, а не словам».

Издание пишет, что высказывания Трасс только усугубят напряженность англо-французских отношениях, которые пострадали после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС в 2016 году.



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Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые должны решить, кто станет новым премьер-министром Великобритании.

20 июля Лиз Трасс и Риши Сунак вышли в финал голосования за следующего лидера Консервативной партии, которое проходило в несколько раундов среди депутатов-тори. Теперь за победителя будут голосовать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера политсилы и премьера объявят 5 сентября.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

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