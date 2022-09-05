«Вместе — мы сможем». Зеленский заявил, что Трасс всегда была на светлой стороне европейской политики 5 сентября, 23:28 Лиз Трасс (Фото:REUTERS / Kuba Stezycki)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, отметив, что она всегда была на светлой стороне европейской политики.

В своем традиционном видеообращении он также добавил, что провел телефонный разговор с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Сегодня я поблагодарил Бориса от имени всех украинцев. И действительно уверен, что это многомиллионное украинское спасибо. Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом в его новом статусе. И не меньше жду сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс», — заявил Зеленский в видеообращении.

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Как отметил глава государства, Лиз Трасс в Украине хорошо известна.

«Она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и провала всех российских деструктивных усилий. Главное — сохранять наше единство. А это обязательно будет», — сказал президент.

Ранее Лиз Трасс говорила, что в случае избрания британским премьером в первую очередь позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. В понедельник она была избрана новым лидером Консервативной партии и главой правительства.

5 сентября глава украинского государства провел последний телефонный разговор с Борисом Джонсоном в его статусе премьер-министра Британии. Тот приезжал в Киев 24 августа.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.

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