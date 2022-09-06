«Трасс превзойдет Джонсона». Огрызко прокомментировал смену премьер-министра Великобритании. 6 сентября, 13:04 Эксклюзив НВ Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Правительство Великобритании возглавила Лиз Трасс, которая пришла на смену Борису Джонсону. В эфире Радио НВ бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко оценил достижения бывшего премьера.

«Прежде всего, мы должны поблагодарить Бориса Джонсона за его лидерство. Он продемонстрировал, что он настоящий лидер современного Западного мира, своей очевидной яркой, бескомпромиссной политикой в отношении РФ, ее агрессии и помощи Украине», — отметил Огрызко.

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Дипломат предполагает, что Джонсон появится в мировой политике, но уже в новой интересной ипостаси. А Лиз Трасс, по мнению Огрызко, на посту премьера будет не только идти по пути предшественника, но и превзойдет его достижения:

«Лиз Трасс, думаю, продолжит курс Маргарет Тэтчер. Будет второй железной леди. И покажет России „кузькину мать“. Относительно Украины разговора и быть не может: наше особое сотрудничество, дружба и партнерство будут только укрепляться, вне всяких сомнений».

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