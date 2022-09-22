«Это не сработает». Трасс ответила на ядерные угрозы Путина 22 сентября, 11:20 Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала «бряцанием оружием» ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает The Guardian.

«Это не сработает», — сказала она, выступая в ООН.

Трасс призвала мировых лидеров не «опускать руки» в отношениях с Путиным, несмотря на опасения внутри стран по поводу резкого роста цен на энергоносители.

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Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления по России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.

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