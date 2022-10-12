«Твердо намерена». Трасс планирует «как можно скорее» посетить Украину, несмотря на ракетные обстрелы 12 октября, 09:52 Лиз Трасс (Фото:Alastair Grant/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс «твердо намерена» посетить Украину «как можно скорее», несмотря на массированные ракетные удары, заявили на Даунинг-стрит.

Об этом сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос о том, как новая угроза российских ударов по Киеву может повлиять на возможный визит Трасс, представитель премьера заявил:

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«Я не могу вдаваться в соображения о безопасности во время таких поездок и не могу строить предположения о датах. Как вы понимаете, премьер-министр твердо намерен посетить страну как можно скорее», — сказал он.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.