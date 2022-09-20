Великобритания в 2023 году сохранит уровень военной помощи Украине — Трасс 20 сентября, 10:25 Лиз Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что в 2023 году Великобритания сохранит уровень поддержки Украины, которую она оказывала в 2022 году.

Об этом сообщает Sky News.

Трасс отправилась в Нью-Йорк на ежегодную Генассамблею ООН, где она проведет встречи с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Ожидается, что Трасс воспользуется поездкой, чтобы подчеркнуть долгосрочную приверженность Великобритании Украине, а также заявит о необходимости устранения энергетической зависимости от страны-агрессора России.

Отвечая на вопрос, что она надеется получить от встречи с Байденом, Трасс ответила журналистам:

«Вопрос номер один — это глобальная безопасность — убедиться, что мы сможем коллективно справиться с российской агрессией, и обеспечить, чтобы Украина победила, а Путин — нет», — сказала она.

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