Великобритания в 2023 году сохранит уровень военной помощи Украине — Трасс

20 сентября, 10:25
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Лиз Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Лиз Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что в 2023 году Великобритания сохранит уровень поддержки Украины, которую она оказывала в 2022 году.

Об этом сообщает Sky News.

Трасс отправилась в Нью-Йорк на ежегодную Генассамблею ООН, где она проведет встречи с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Ожидается, что Трасс воспользуется поездкой, чтобы подчеркнуть долгосрочную приверженность Великобритании Украине, а также заявит о необходимости устранения энергетической зависимости от страны-агрессора России.

Отвечая на вопрос, что она надеется получить от встречи с Байденом, Трасс ответила журналистам:

«Вопрос номер один — это глобальная безопасность — убедиться, что мы сможем коллективно справиться с российской агрессией, и обеспечить, чтобы Украина победила, а Путин — нет», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=opvEZbJTOEs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Лиз Трасс Война России против Украины

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