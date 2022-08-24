Трасс пообещала почаще делиться разведданными о планах РФ 24 августа, 06:42 Глава британского МИД Лиз Трасс сейчас борется за должность премьера Британии (Фото:REUTERS / Kuba Stezycki)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на должность премьер-министра, пообещала чаще делиться с общественностью информацией спецслужб о планах России на международной арене.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.



Трасс заявила, что будет применять подобный «жесткий подход для сдерживания злонамеренной активности со стороны потенциально враждебных государств», «угрожающих глобальной безопасности».

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«Я пойду еще дальше как премьер-министр и буду делать все возможное, в том числе рассекречивать больше разведданных, чтобы показать миру тактику президента РФ Владимира Путина. Мое правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы обнажить попытки Кремля взрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии», — заявила она.

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