Трасс и Макрон договорись продолжать тесно сотрудничать с союзниками для поддержки Украины
Трасс и Макрон надеются на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя офиса Трасс на Даунинг-стрит.
«Они согласились, что Великобритания и Франция будут продолжать тесно сотрудничать с союзниками, чтобы поддерживать Украину и координировать наш ответ на российскую агрессию», — сказал представитель.
Он добавил, что Трасс и Макрон также приветствовали недавнюю возможность лично встретиться на саммите лидеров в Праге и надеются на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества.
Ранее Трасс заявляла, что мирное соглашение с РФ не должно включать территориальные уступки Украины.