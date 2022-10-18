Трасс и Макрон договорись продолжать тесно сотрудничать с союзниками для поддержки Украины

18 октября, 21:01
Поделиться:
Трасс и Макрон надеются на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Трасс и Макрон надеются на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя офиса Трасс на Даунинг-стрит.

«Они согласились, что Великобритания и Франция будут продолжать тесно сотрудничать с союзниками, чтобы поддерживать Украину и координировать наш ответ на российскую агрессию», — сказал представитель.

Видео дня

Читайте также:
Петр Чернышов
Петр Чернышов
Что сделала Лиз Трасс с экономикой Великобритании

Он добавил, что Трасс и Макрон также приветствовали недавнюю возможность лично встретиться на саммите лидеров в Праге и надеются на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества.

Ранее Трасс заявляла, что мирное соглашение с РФ не должно включать территориальные уступки Украины.

https://www.youtube.com/embed/leDGKz-NsB4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Франция Войска РФ Эммануэль Макрон Лиз Трасс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X