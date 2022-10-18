Трасс и Макрон договорись продолжать тесно сотрудничать с союзниками для поддержки Украины 18 октября, 21:01 Трасс и Макрон надеются на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя офиса Трасс на Даунинг-стрит.

«Они согласились, что Великобритания и Франция будут продолжать тесно сотрудничать с союзниками, чтобы поддерживать Украину и координировать наш ответ на российскую агрессию», — сказал представитель.

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Он добавил, что Трасс и Макрон также приветствовали недавнюю возможность лично встретиться на саммите лидеров в Праге и надеются на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества.

Ранее Трасс заявляла, что мирное соглашение с РФ не должно включать территориальные уступки Украины.