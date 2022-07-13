Еврокомиссия уточнила, какой транзит товаров в Калининград не запрещен

13 июля, 17:49
Грузовой поезд движется по железной дороге в Калининграде после применения Литвой транзитных ограничений. 21 июня 2022 года (Фото:Vitaly Nevar / REUTERS)

Грузовой поезд движется по железной дороге в Калининграде после применения Литвой транзитных ограничений. 21 июня 2022 года (Фото:Vitaly Nevar / REUTERS)

Еврокомиссия в среду, 13 июля, опубликовала дополнительные рекомендации для стран ЕС по поводу транзита товаров из России, согласно которым, страна-агрессор может возить грузы в Калининград по железной дороге.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, транзит подсанкционных товаров автотранспортом российскими операторами запрещен, но запрет не касается железнодорожного транспорта «без ущерба для обязательства стран-членов осуществлять эффективный контроль».

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В ЕК объяснили, что страны ЕС должны следить за тем, чтобы объемы транзита по железной дороге не превышали среднее значение за последние три года, отражали «реальный спрос на товары первой необходимости», и не должны допускать подозрительных потоков товаров, с помощью которых санкции могли бы обойти.

Еврокомиссия также подчеркнула, что транзит подсанкционных товаров и технологий двойного и военного назначения запрещен полностью, независимо от вида транспорта.

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«Комиссия подчеркивает важность мониторинга двусторонних торговых потоков между Россией и Калининградской областью, необходимого для гарантирования того, что подсанкционные товары не могут попасть на таможенную территорию ЕС», — добавили в ЕК.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Еврокомиссия планирует разрешить России ввозить в Калининград подсанкционные товары, но ограничит объемы их перевозки. Агентство Reuters писало, что в ЕС могут разрешить транзит ряда товаров по территории Литвы в Калининградскую область, чтобы «разрешить конфликт с Москвой».

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

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Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пригрозив в случае отказа ответными мерами.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна продолжит соблюдать ограничения на транзит в Калининградскую область и не будет реагировать на угрозы из России.

Литва заблокировала Калининград. Россия свирепствует – Денис Кишиневский, журналист

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Литва Транзит Санкции против России Калининград Калининградская область Война России против Украины

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