В Кремле заявили, что транзит российского газа через Украину невозможно возобновить

В Кремле высказались по поводу поставок российского газа через Украину (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Инициативу США по возобновлению транзита газа через Украину сейчас невозможно реализовать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Отвечая на вопрос, заинтересована ли Россия в возобновлении транзита в будущем и допускает ли такую возможность, Песков заявил, что об этом «вряд ли можно говорить».

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«Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», — сказал представитель Кремля.

При этом он утверждает, что в будущем ситуация может измениться в зависимости от «желания покупателей, желания продавцов и возможностей продавцов».

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников сообщило, что США поддерживают скорейшее возобновление поставок российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим через Украину, в рамках переговоров, направленных на достижение энергетического перемирия в преддверии зимы.

По словам источников, эта идея, выдвинутая представителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом во время визитов в Москву и Киев в сентябре, предполагает продажу российского газа через американского посредника в целях обхода европейских санкций и может стать прибыльной возможностью для американских инвесторов.

В декабре 2025 года Европейский парламент принял закон, предусматривающий полный отказ от российского газа к осени 2027 года .

26 января 2026 года страны ЕС окончательно одобрили план блока по запрету импорта российского газа до конца 2027 года. Однако две страны проголосовали против этого решения — Словакия и Венгрия.

В тот же день стало известно, что Будапешт и Братислава планируют подать иск в Суд Европейского союза, как только будет официально опубликовано решение касательно плана REPowerEU.

2 февраля 2026 года в Официальном журнале Европейского союза был опубликован регламент REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа.

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17 июня в Европейском Союзе вступил в силу запрет на краткосрочные газовые контракты с РФ.

28 октября Европейская комиссия заявила, что даже после завершения войны РФ против Украины ЕС не планирует возобновлять импорт российского газа.