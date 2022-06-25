Вопросы транзита через Калининград. Президент Литвы отверг уступки перед Россией

25 июня, 19:00
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Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Литва продолжит соблюдать санкционный режим относительно ограничений на транзит в Калининградскую область и не будет реагировать на угрозы из России. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа.

В его посте в Facebook говорится: только совместными с Еврокомиссией усилиями можно добиться того, чтобы санкции в отношении страны-агрессора были болезненными. Науседа обсудил вопрос транзита товаров в Калининградскую область через Литву с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки перед Москвой.

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«Совершенно понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над провозимыми через ее территорию товарами, и ни о каких „коридорах“ не может быть и речи, как не может быть речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля», — подчеркнул он.

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Науседа предложил Еврокомиссии провести консультации, чтобы введенные санкции не нанесли вреда ни интересам Литвы, ни международным соглашениям.

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/pfbid0u2E5Umdvg4Vudiad6jRbaq9Bv2pvEGxKRqzw2czLhQW6FcNF723TLxgWdNP8cmcPl

В Кремле перешли к открытым угрозам населению Литвы из-за запрета транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных для ввоза в ЕС, станет нарушением режима санкций.

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Предварительно, запрет коснется 40—50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между Калининградской областью и остальной Россией.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининграда и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

Литва заблокировала Калининград. Россия свирепствует – Денис Кишиневский, журналист
https://www.youtube.com/watch?v=5mvCmk60ojI
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Еврокомиссия Литва Транзит Санкции против России Калининград Гитанас Науседа

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