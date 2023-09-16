Трамп заявил, что закончил бы войну в Украине за 24 часа, и оценил похвалу от Путина

16 сентября, 06:58
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Трамп (Фото:Getty Images)

Трамп (Фото:Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ценит недавнюю похвалу от российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу, 15 сентября, телеканал NBC.

Путин сказал на прошлой неделе, что «не может не радоваться» словам Трампа, который пообещал  «решить все насущные вопросы в течение нескольких дней, включая украинский кризис».

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«Мне нравится, что он это сказал. Потому что это значит, что я говорю правду. Я бы пригласил его в комнату. Я бы посадил Зеленского в комнату. Потом я свел бы их вместе. И мы бы заключили сделку», — прокомментировал Трамп слова Путина.

В интервью NBC Трамп с готовностью заявил, что если его переизберут президентом, он решит проблему войны в течение 24 часов, но не предоставил никаких подробностей своего плана.

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«Если я скажу вам точно, я потеряю все свои козыри. Я имею в виду, что вы не можете точно сказать, что вы собираетесь делать. Но я бы сказал определенные вещи Путину. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому», — сказал он.

NBC отмечает, что журналист несколько раз давил на Трампа, чтобы тот четко объяснил, как он собирается закончить войну, но Трамп продолжал избегать объяснений.

Когда его спросили, позволит ли он Кремлю удерживать украинскую территорию, которую российские войска незаконно захватили силой, он ответил, что «заключит справедливое для всех соглашение»,

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Телеканал добавляет, что Трамп остается лидером опросов относительно кандидатуры от республиканцев на пост президента США в 2024 году.

12 сентября российский диктатор назвал основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком, а также заявил, что расследование против экс-президента США Дональда Трампа — «это преследование по политическим мотивам».

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Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Владимир Путин Дональд Трамп Республиканская партия США Война России против Украины выборы в США

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