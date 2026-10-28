Максимальное наказание, которое Трамп мог получить по всем пунктам обвинения, — это 414 лет тюрьмы — Краев (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

О том, грозит ли президенту США Дональду Трампу импичмент после промежуточных выборов в США и каким будет его дальнейшее сотрудничество с РФ — в частности, в отношении дизельной сделки, — в эфире Radio NV рассказал эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев.

— В каком положении сейчас находится Республиканская партия буквально за неделю до промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября ? Каковы прогнозы? Каковы сейчас ставки?

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— Вероятнее всего, подтверждается прогноз о том, что демократы возьмут под контроль Палату представителей. Причем сейчас даже рейтинговые агентства, которые ранее занимали достаточно осторожную позицию, оценивают вероятность получения демократами уверенного, стабильного большинства в Палате почти в 90%. Речь идет о перевесе примерно в 20−25 голосов.

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Ведь ситуация изменилась и в Техасе, и в Айдахо. И, в принципе, по большинству округов, которые были под вопросом, эта неопределенность уже начинает исчезать. Скорее всего, у нас будет абсолютно стабильная Палата представителей, контролируемая демократами.