Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One, 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп был поражен общением с украинской журналисткой Мирославой Пецой во время саммита НАТО в Гааге, однако не исключал, что этот разговор мог быть «постановкой».

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, приближенные к Трампу.

По словам одного из них, президент мог насторожиться и воспринять встречу как инсценированную.

25 июня журналистка BBC Украина Мирослава Пеца в рамках саммита НАТО в Гааге задала президенту США Дональду Трампу вопрос о поставках официальному Киеву систем противоракетной обороны Patriot — тот пообещал, что рассмотрит этот вопрос.

В ответ глава американского государства спросил, живет ли она сейчас в Украине, и журналистка рассказала, что находится с детьми в Варшаве, потому что так хотел ее муж, который служит в Силах обороны.

«Это трудно», — сказал в ответ Трамп и назвал журналистку «удивительной».

«Позвольте мне сказать вам, они [украинцы — ред.] хотят получить ракеты для Patriot. И мы посмотрим, сможем ли предоставить некоторые. Их очень трудно достать. Нам они тоже нужны, мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны, 100%… Это очень хороший вопрос. И я желаю вам удачи. Я понимаю, что это вас очень расстраивает. Передайте привет вашему мужу. Хорошо?» — сказал президент США.

8 июля Дональд Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Ранее Axios сообщал, что Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Инфографика: NV

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отрицает, что США целенаправленно остановили поставки оружия Украине на фоне интенсивных атак России, назвав это временной «паузой» для стандартного пересмотра оборонной поддержки.