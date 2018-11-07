Трамп ждет следующей встречи с Ким Чен Ыном в начале 2019 года, но санкции отменять не собирается

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в начале следующего года.
Об этом он заявил 7 ноября во время пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США, передает Reuters.
"Мы очень довольны, как идут дела с Северной Кореей. Мы думаем, что все идет хорошо. Мы не спешим", - сказал он.
По словам Трампа, время для снятия американских санкций с КНДР еще не пришло. "Санкции продолжаются... Я бы хотел снять санкции, но они [власти Северной Кореи] тоже должны быть реагирующими", - подчеркнул глава Белого дома.
Трамп добавил, что планируемая встреча между государственным секретарем США Майком Помпео и официальными лицами КНДР будет перенесена.
Напомним, что на текущей недели ожидалась встреча госсекретаря США Майка Помпео с заместителем ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке.
Ранее власти КНДР предупредили, что готовы возобновить политику наращивания ядерного арсенала, если США не начнут отменять экономические санкции.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования