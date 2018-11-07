Трамп ждет следующей встречи с Ким Чен Ыном в начале 2019 года, но санкции отменять не собирается

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в начале следующего года.

Об этом он заявил 7 ноября во время пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США, передает Reuters.

"Мы очень довольны, как идут дела с Северной Кореей. Мы думаем, что все идет хорошо. Мы не спешим", - сказал он.

По словам Трампа, время для снятия американских санкций с КНДР еще не пришло. "Санкции продолжаются... Я бы хотел снять санкции, но они [власти Северной Кореи] тоже должны быть реагирующими", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что планируемая встреча между государственным секретарем США Майком Помпео и официальными лицами КНДР будет перенесена.

Напомним, что на текущей недели ожидалась встреча госсекретаря США Майка Помпео с заместителем ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке.

Ранее власти КНДР предупредили, что готовы возобновить политику наращивания ядерного арсенала, если США не начнут отменять экономические санкции.