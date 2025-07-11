«Новый бонус для Трампа». Что Лавров предложил Рубио и почему США ждут, что РФ пойдет на ключевую уступку — интервью с Ижаком
Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпур, Малайзия, 10 июля 2025 год (Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS)
Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак рассказал в интервью Radio NV, почему российский диктатор Владимир Путин отправляет на переговоры с США новую команду и оправдаются ли надежды американцев на хаос в РФ.
— Мы слышали свежие заявления от Дональда Трампа, что Соединенные Штаты пришлют больше оружия, в частности Patriot, поставки оплатят союзники по НАТО. Есть ли у вас какие-то предположения о возможной номенклатуре и масштабе этого нового пакета, во-первых? А во-вторых, Трамп сказал, что он очень разочарован в России и анонсировал какое-то очень важное заявление по России на понедельник. Что вам говорят эти все анонсы?