Трамп заявил, что у Путина есть 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной, иначе США введут вторичные санкции.

«[Дедлайн] в 10 дней, начиная с сегодняшнего дня. А потом мы введем тарифы и так далее, не знаю, повлияет ли это на Россию. Очевидно, он хочет продолжать войну», — сказал Трамп во вторник, 29 июля, во время общения с журналистами.

Президент США дал Путину время до 8 августа.

«Я не получил ответа [от России], жаль. Я раньше говорил — 5000 человек умирают в неделю, теперь уже 7000. В основном российские и украинские солдаты», — сказал Трамп.

Реклама

28 июля президент США заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

Ранее президент США сказал, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

«…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся», — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что установленный президентом США 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ означает еще почти два месяца смертей и разрушений.