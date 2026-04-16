Трамп заявил, что Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху договорились о 10-дневном перемирии между своими странами.

«Я только что провел замечательные переговоры с достопочтенным президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху. Эти два лидера договорились, что для достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное перемирие», — написал Трамп в соцсети Truth Social в четверг, 16 апреля.

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По словам американского президента, перемирие начнется в 17:00 по восточному времени.

Трамп отметил, что поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Разином Кейном сотрудничать с Израилем и Ливаном для достижения длительного мира.

«Для меня было честью завершить девять войн по всему миру, и это будет моя 10-я, так давайте, сделаем это!» — добавил Трамп.

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14 апреля в Вашингтоне стартовали первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — при посредничестве США. Axios писало, что подобные прямые контакты между сторонами не проводились с 1990-х годов.

По данным источников издания, на повестке дня переговоров Израиля и Ливана стояли три ключевых вопроса:

прекращение огня и деэскалация боевых действий;

долгосрочное разоружение Хезболлы;

перспективы заключения более широкого мирного соглашения между Израилем и Ливаном.

Как сообщал Axios, в Госдепартаменте США отмечали, что переговоры являются прямым следствием эскалации действий Хезболлы и соответствующих военных операций Израиля. В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что Израиль ведет войну именно против этой группировки, а не против Ливана как государства.