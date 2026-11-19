Президент США Дональд Трамп после трехсторонней встречи в Шэньчжэне заявил, что российский диктатор Путин «очень зол» на президента Украины Владимира Зеленского из-за атак на незаконно построенный россиянами Керченский мост в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил в четверг, 19 ноября, телеканал NBC News.

Корреспондент Гейб Гутьеррес, который разговаривал с Трампом по телефону, сообщил, что, по словам самого Трампа, разговор с Путиным и Си Цзиньпином «в основном был сосредоточен на Украине», а вопрос войны с Ираном «почти не поднимался».

Реклама

«Он [Трамп] сказал, что разговаривал с Путиным, и Путин был очень зол на Зеленского из-за атаки на [Керченский] мост», — рассказал журналист.

По его информации, Трамп также сказал, что «понимает чувства Путина».

19 ноября в рамках саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и диктатора РФ Путина.

Читайте также:

Что касается атаки на Керченский мост, то утром 16 ноября украинские дроны поразили незаконно построенный мост как минимум три раза. В ночь на 17 ноября Украина нанесла около 15 ударов по переправе.

Генштаб ВСУ позже сообщил, что на переправе обрушился пролет, автомобильное движение на оккупированный полуостров остановилось.

В ночь на 19 ноября Украина ударила ракетами Нептун и по железнодорожной части Керченского моста, движение поездов тоже было остановлено.