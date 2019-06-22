США готовят новые санкции против Ирана Сегодня, 20:09 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп объявил об усилении санкций против Ирана REUTERS/Jonathan Ernst

США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана, чтобы Исламская Республика не стала обладательницей ядерного оружия.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает DW.

Он также предположил военное разрешение сложившейся ситуации.

Напомним, что конфликт между Ираном и США обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года.

Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

После предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе усилилась угроза военного конфликта в регионе.