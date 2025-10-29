Трамп заявил о «теплых отношениях» с Путиным и утверждает, что война против Украины будет «непременно урегулирована»

Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией будет «непременно урегулирована» (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией будет «непременно урегулирована». По его словам, это единственный «конфликт», который до сих пор не удалось завершить.

Во время пресс-конференции он заявил, что его команда якобы завершила восемь конфликтов.

«Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, который пока не урегулирован — Россия и Украина», — заявил он.

Президент США подчеркнул, что он непременно будет урегулирован, а война завершится.

«Я думал, с этим будет проще всего — из-за моих теплых отношений с президентом (российским диктатором Владимиром, — ред.) Путиным. Оказалось не все так просто. Но все равно — это будет сделано», — отметил Трамп.

27 октября Трамп снова заявил, что ему удалось завершить восемь войн. Он уверен, что российская агрессия против Украины станет «девятой» войной, которую он сможет урегулировать.

После завершения боевых действий в Секторе Газа Трамп считает, что прекратил уже «восьмую войну». Речь идет о конфликтах между Израилем и Ираном, Пакистаном и Индией, Руандой и Демократической Республикой Конго, Таиландом и Камбоджей, Арменией и Азербайджаном, Египтом и Эфиопией, а также Сербией и Косово.

В то же время президент США признал, что считал развязывание российско-украинской войны «самым легким», но ошибся.