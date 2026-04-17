Трамп заявил, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах и «скоро» могут заключить соглашение

Президент Дональд Трамп заявил, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны могут заключить «довольно скоро». Об этом сообщает Bloomberg .

Трамп сказал, что, вероятно, нет необходимости продлевать двухнедельное перемирие с Ираном до его окончания на следующей неделе.

«Иран хочет заключить сделку. Сегодня они готовы пойти на то, на что два месяца назад не хотели идти. Сейчас идут очень успешные переговоры. Если сделка будет заключена, об этом сообщат достаточно скоро», — сказал он.

Реклама

Президент США также отметил, что возможно посетит Пакистан после того, как будет заключено соглашение с Ираном.

«Они согласились почти на все. Теперь им остается только сесть за стол переговоров с ручкой в руке», — отметил глава Белого дома.

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

Впоследствии Трамп заявил о «окончательной» победе США в войне против Ирана. Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь тоже заявил о «победе» на фоне прекращения огня и о том, что «врага [удалось довести] до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения».

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане отметил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

В тот же день близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

13 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники написало, что посредники из Пакистана, Египта и Турции продолжат переговоры с США и Ираном — в надежде, что стороны смогут прийти к согласию о прекращении войны.

15 апреля Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в Пакистане в течение ближайших двух дней.