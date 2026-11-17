Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп , у которого на четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Китая и РФ, заявил, что хотел бы провести отдельный разговор с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на Филиппинах, куда прибыл в рамках азиатского турне.

У Трампа спросили, проведет ли он двустороннюю встречу с Путиным.

Реклама

«Я не знаю, но я бы хотел. Если это возможно, я бы это сделал», — ответил глава Белого дома.

Дональд Трамп прибыл в Манилу в преддверии саммита АТЭС, организованного лидером Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Там 19 ноября состоится встреча лидеров США, КНР и России.

Агентство Reuters писало, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин могут обсудить глобальные «горячие точки» — от войн в Украине и Иране до ядерного оружия и искусственного интеллекта. Однако шансы на то, что эта встреча приведет к заключению крупной сделки, ничтожно малы.

В свою очередь, издание Financial Times сообщило, что трехсторонняя встреча пройдет без заранее согласованной повестки дня. Журналисты отмечают, что это «необычный шаг» со стороны принимающей стороны, поскольку Си Цзиньпин обычно настаивает на строгом регламенте встреч с иностранными лидерами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Путин и Трамп могут обсудить так называемую гуманитарную миссию в Константиновке Донецкой области.