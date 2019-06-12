Стивен Пайфер
Тет-а-тет с Путиным. Нужно ли это Зеленскому?
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Роман Сульжик
Экономический рывок для Украины
Владислав Рашкован
Продать мечту. На кого стоит равняться, если ты — лидер
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Трамп заявил о возможной отправке в Польшу 2000 солдат и продаже 30 истребителей F-35

Сегодня, 20:06
Цей матеріал також доступний українською
Трамп заявил о возможной отправке в Польшу 2000 солдат и продаже 30 истребителей F-35 - фото

REUTERS/Leah Millis

Дональд Трамп приветствовал Анджея Дуду в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Польша обсуждают возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».

Об этом он заявил на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой брифинге в Овальном кабинете, передает CBS News.

По словам главы Белого дома, американские солдаты могут быть переведены из Германии. Он подчеркнул, что по этому вопросу переговоры с Варшавой еще не завершены.

Трамп добавил, что Польша планирует приобрести больше 30 американских истребителей F-35.

На данный момент в Польше находятся 4000 американских военнослужащих.

В 2018 году президент Польши Анджей Дуда во время переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

Трамп позже заявил, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

Издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщило, что США пообещали Варшаве укрепить польскую армию в обмен на поддержку американской политики на Ближнем Востоке и в отношении Китая.

Теги:   Польша Анджей Дуда Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 15:00

img
Столкновение кораблей в Будапеште: суд освободил под залог капитана-украинца
Политика

Вчера, 21:22

img
Как реагируют на кадровые решения Зеленского
Геополитика

Сегодня, 01:52

img
Глава правительства Шотландии заявила, что граждане страны «отвергают» Brexit

ТОП 3

Геополитика

Сегодня, 08:57

img
Климкин разрушил мифы о вступлении Украины в ЕС через пять и десять лет
7789
Геополитика

Сегодня, 11:29

img
Климкин рассказал о действиях Украины в случае возврата россиян в ПАСЕ
1662
Геополитика

Сегодня, 01:18

img
Макрон анонсировал «насыщенные» переговоры с Путиным
1600