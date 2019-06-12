Трамп заявил о возможной отправке в Польшу 2000 солдат и продаже 30 истребителей F-35 Сегодня, 20:06 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis Дональд Трамп приветствовал Анджея Дуду в Белом доме REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Польша обсуждают возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».

Об этом он заявил на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой брифинге в Овальном кабинете, передает CBS News.

По словам главы Белого дома, американские солдаты могут быть переведены из Германии. Он подчеркнул, что по этому вопросу переговоры с Варшавой еще не завершены.

Трамп добавил, что Польша планирует приобрести больше 30 американских истребителей F-35.

На данный момент в Польше находятся 4000 американских военнослужащих.

В 2018 году президент Польши Анджей Дуда во время переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

Трамп позже заявил, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

Издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщило, что США пообещали Варшаве укрепить польскую армию в обмен на поддержку американской политики на Ближнем Востоке и в отношении Китая.