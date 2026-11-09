«Несколько иные очертания». Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны
Трамп также отверг предположения о том, что Путин может затягивать переговоры и использовать американского президента (Фото: REUTERS/Eric Lee)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина после завершения российско-украинской войны «может иметь иные территориальные очертания». В то же время он выразил уверенность, что мирного соглашения удастся достичь в ближайшее время.
Об этом американский президент заявил в интервью программе «60 минут» на CBS News, опубликованном 8 ноября.
Журналист спросил Трампа, ожидает ли он, что война завершится сохранением свободной и независимой Украины.
«Думаю, мы завершим это дело, и, думаю, это произойдет, и Украина в конечном счете будет иметь несколько иные очертания», — ответил президент США.
Он также заявил, что считает главной преградой на пути к миру личную неприязнь между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
«Я считаю, что мы очень близки к заключению сделки», — сказал Трамп.
На вопрос, кому он доверяет больше — Зеленскому или Путину, — американский президент не захотел отвечать прямо.
«Я предпочел бы не говорить, но я хорошо лажу с обоими», — заявил он.
Трамп также отверг предположения о том, что Путин может затягивать переговоры и использовать американского президента. По его словам, никто не был более жестким по отношению к России, чем он.
Отдельно журналист поднял вопрос об экспорте российской нефти и дизельного топлива. Трамп отверг утверждения о том, что отменял санкции против России, пояснив, что разрешил ей поставлять энергоресурсы другим странам, которые в них нуждались.
В ходе интервью президент США также заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, однако теперь за него платит Европа.
«Я передаю оружие Европе, продаю его по полной цене, и они нам платят», — сказал Трамп.