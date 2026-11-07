Президент США Дональд Трамп сообщил о встречах и телефонных разговорах, касающихся войны в Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами 6 ноября, сообщает Clash Report.

Трамп считает, что Украина и страна-агрессор Россия «впервые хотят прийти к согласию».

«У нас проходят встречи. Сегодня у меня состоялось несколько телефонных разговоров. На завтра у меня также запланированы некоторые разговоры», — заявил Трамп, не уточнив, с кем именно он беседовал.

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Он также повторил свое заявление о том, что «будет очень крупная сделка, которая охватит всю Европу».

5 ноября Трамп заявил, что по Украине будет заключена «большая сделка».

«Это будет очень крупная сделка. Она охватит не только Украину — я бы даже сказал, что она может охватить всю Европу. Это будет большая, замечательная сделка, и все будут в восторге», — говорил Трамп.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет деталей относительно анонсированной Трампом сделки. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что «большая сделка» будет непростой и может оказаться потенциально опасной.

10−11 ноября в Абу-Даби состоится первая с февраля трехсторонняя встреча в формате Украина — РФ — США.