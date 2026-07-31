Трамп объявил об «историческом соглашении» о полном разоружении ХАМАС в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира достиг «исторического соглашения» о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.

Об этом американский президент заявил в соцсети Truth Social в пятницу, 31 июля.

«Это соглашение является решающим шагом к тому, чтобы Газа наконец перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира ради помощи палестинскому народу. В то же время Израиль обретет безопасность, которой он заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», — написал он.

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Президент США назвал соглашение «важной вехой» в реализации своего плана из 20 пунктов относительно Газы.

«Соглашение будет реализовываться поэтапно, в соответствии с тщательно продуманной структурой. По завершении разоружения израильские войска будут выведены, а Международные силы по стабилизации совместно с новыми палестинскими полицейскими силами возьмут на себя ответственность за обеспечение безопасности в секторе Газа — как для его жителей, так и для соседей», — отметил Трамп.

Президент США также поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посреднические усилия, а также свою команду, которая, по его словам, «сделала возможным этот исторический прорыв».

«Не будет допущено возобновления угрозы, исходящей из Газы, с которой мы столкнулись 7 октября! Согласно этому соглашению, Газа наконец перейдет в руки нового палестинского правительства, служащего своему народу», — добавил он.

В конце сентября 2025 года Белый дом представил план из 20 пунктов, который на первом этапе предусматривает немедленное прекращение боевых действий в секторе Газа и освобождение заложников.

План также предусматривает постепенный вывод израильских войск из палестинского анклава, который должен стать «дерадикализованной зоной, не представляющей угрозы для своих соседей». Членам ХАМАС, которые обязуются мирно сосуществовать с Израилем и сдадут или уничтожат свое оружие, будет предоставлена амнистия.

9 октября ХАМАС подтвердил достижение соглашения с Израилем и объявил о завершении войны в секторе Газа. После этого боевики освободили всех 20 живых израильских заложников.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп провел церемонию подписания соглашения о создании Совета мира, к которому выразили готовность присоединиться около 20 стран.

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Формально Совет мира Трампа предусматривает урегулирование ситуации в секторе Газа в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН. Эта резолюция была принята в ноябре 2025 года и фактически поддержала предложенный США мирный план в отношении сектора Газа. В частности, резолюция одобрила создание международных сил по стабилизации и Совета мира для восстановления региона. Однако Трамп, по всей видимости, хотел бы преобразовать созданный им Совет мира в более широкую международную организацию.