Трамп заявил, что Си Цзиньпин «очень рад» открытию Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в южнокорейском городе Пусан, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин «очень рад» из-за открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters .

В своей соцсети Truth Social он написал, что «с нетерпением» ждет встречи с Си Цзиньпином в Китае.

«Президент Си очень рад тому, что Ормузский пролив открыт и/или быстро открывается. Наша встреча в Китае будет особенной и, возможно, исторической. Я с нетерпением жду встречи с президентом Си — мы многого достигнем!» — подчеркнул он.

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Ожидается, что лидеры США и Китая встретятся 14−15 мая в Пекине.

8 апреля Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.

Однако 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры с Ираном в Пакистане завершились безрезультатно. После этого Трамп сказал, что США заблокируют Ормузский пролив и будут перехватывать все суда, которые «оплатили сбор Ирана».

15 апреля президент США заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив и что делает это «для Китая и для всего мира».

17 апреля Иран объявил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.