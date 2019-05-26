Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Японией Сегодня, 13:20 84 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / JONATHAN ERNST REUTERS / JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 мая, объявил об успехах в торговых переговорах с Японией.

Об этом он написал в Twitter.

«Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине», — написал Трамп.

Американский президент добавил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправился в Японию с четырехдневным рабочим визитом.

Во время пресс-конференции Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая запланирована на понедельник, 27 мая, будут оглашены «несколько очень интересных заявлений, касающихся всего спектра отношений» между США и Японией.