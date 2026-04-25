Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран готовит предложение в рамках переговоров , которое должно удовлетворить требования США.

Об этом он сказал в пятницу, 24 апреля, в телефонном интервью Reuters.

«Они сейчас готовят предложение, и нам нужно будет подождать», — отметил Трамп.

По его словам, Вашингтон пока не знает содержания этой инициативы, но настаивает, чтобы любое соглашение предусматривало отказ Тегерана от обогащенного урана и гарантировало свободный проход нефти через Ормузский пролив.

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В то же время Трамп подчеркнул, что блокада иранских портов со стороны США будет продолжаться до достижения договоренности, и ее возможная отмена будет зависеть от предложенных условий.

24 апреля в CNN сообщали, что Трамп отправит своих спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с иранской стороной. В то же время участие вице-президента Джей Ди Венса пока не предвидится, хотя его возможный визит будет зависеть от прогресса переговоров.

21 апреля американский президент Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и прекращения «воинственных действий» Израиля.

24 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Исламабаде сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в столицу Пакистана вечером — для возможного второго раунда мирных переговоров с Соединенными Штатами.

