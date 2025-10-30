Трамп заявил о сделке с Южной Кореей «на сотни миллиардов долларов» и разрешении на атомные субмарины

Президент США Дональд Трамп объявил о масштабной торговой договоренности с Южной Кореей , в рамках которой Сеул инвестирует сотни миллиардов долларов в американскую экономику в обмен на снижение пошлин.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.



По словам Трампа, Южная Корея согласилась выплатить 350 млрд долларов за снижение таможенных пошлин на импорт, а также обязалась покупать американские энергоносители на сумму около 100 млрд долларов. Кроме того, южнокорейские компании планируют вложить более 600 млрд долларов в экономику США.

«Наш военный альянс крепче, чем когда-либо. В связи с этим я позволил им строить атомную подводную лодку вместо старых дизельных», — отметил Трамп.

Американский лидер также заявил, что судостроение восстанавливается в США, поскольку подводные лодки для Южной Кореи будут возводиться на верфях в Филадельфии.

Напомним, в конце июля Трамп уже сообщал о заключении торгового соглашения с Сеулом, которое предусматривает 15% пошлину для Южной Кореи. Новые же договоренности, по его словам, укрепляют как экономическое партнерство, так и военное сотрудничество между странами на фоне глобальной нестабильности.

31 октября — 1 ноября представители более 20 стран соберутся в Южной Корее на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 30 октября на полях этого события Трамп впервые за шесть лет встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, а 29 октября он провел встречу с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном и высокопоставленными чиновниками этой страны.

Официальный Сеул присоединился к ряду стран, которые пытаются добиться благосклонного отношения Трампа лестью, и принимает американского президента более чем щедро. Как пишет CNN, Трампа встретил военный оркестр, исполнивший мелодию песни Y.M.C.A — композиции группы Village People, которая стала неформальным «гимном» всех митингов Трампа и его сторонников.

Именно в Южной Корее 30 октября Дональд Трамп впервые с 2019 года встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. За этой встречей пристально следит весь мир, ведь, как предполагают западные медиа и аналитики, на повестке дня может быть как минимум три глобальных вопроса: проблема урегулирования торговой войны между Китаем и США, судьба Тайваня и возможное влияние Китая на Россию в контексте попыток Вашингтона добиться урегулирования в войне России против Украины.