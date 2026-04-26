Трамп заявил, что имеет «хорошие разговоры» с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп заявил о ненависти между Зеленским и Путиным, назвав ее «смешной» (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Президент США Дональд Трамп заявил 26 апреля, что имеет «хорошие разговоры» с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, стремясь урегулировать войну в Украине.

«Мы работаем над ситуацией с Россией, Россией и Украиной, и, надеемся, нам это удастся», — заявил Трамп а эфире Fox News.

Он отказался ответить на вопрос о том, когда он последний раз говорил с Путиным.

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«У меня есть разговоры с ним, и у меня есть разговоры с президентом Зеленским, и хорошие разговоры», — отметил президент США.

Также Трамп заявил о ненависти между Зеленским и Путиным, назвав ее «смешной» и «безумием».

"И ненависть — это плохая вещь. Ненависть — это плохая вещь, когда вы пытаетесь что-то урегулировать, но это произойдет", — добавил президент США.

Переговоры о прекращении войны России против Украины — последние новости

25 апреля во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переговоры украинской и российской делегаций могут состояться в Азербайджане.

24 апреля издание The Washington Post сообщало, что США намерены пригласить Путина на саммит стран G20, запланированный на декабрь на территории гольф-курорта Трампа Trump Doral в Майами, однако еще этого не сделали. Сам Трамп сказал, что не приглашал Путина на саммит G20, но считает, что такой визит был бы полезным.

22 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Путин готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским «в любой момент». Он цинично сказал, что встреча возможна в столице страны-агрессора Москве, хотя Украина неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам в любых странах, кроме России и Беларуси. Кремлевский спикер также оправдал нежелание России проводить такую встречу, сказав, что она якобы «может быть только для того, чтобы финализировать договоренности». По словам Пескова, перед встречей Зеленского с Путиным должна быть проведена «серьезная работа».

26 апреля Песков заявил, что Киеву необходимо принять ряд решений, иначе «дальше будет хуже».

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31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвигает требования, чтобы Украина вышла с подконтрольной ей части Донбасса, и «тогда война закончится».

«А если Украина в течение двух месяцев не выйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия. Логичный вопрос, если их цель только Донбасс, это мой вопрос к нашим американским коллегам, тогда, если они смогут захватить Донбасс, для чего они говорят, что они пойдут дальше, потом будут другие условия. То есть вопрос все же не Донбасс, на мой взгляд», — отметил глава государства.

1 апреля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле требуют от Киева скорейшего принятия решения о выводе украинских войск с территории Донбасса.

В интервью агентству Reuters, опубликованном 25 марта, Зеленский сказал, что Соединенные Штаты согласны предоставить Украине гарантии безопасности при условии, что Силы обороны выйдут с Донбасса.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал слова президента Украины ложью.

Комментируя ответ Рубио, Зеленский объяснил, что Украина стремилась подписать гарантии безопасности еще до окончания войны, и соответствующие договоренности были почти готовы, но США заявили, что это возможно только после завершения боевых действий.