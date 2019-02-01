Иван Яковина
1 февраля: Конец ракетного договора
Томас Фридман
Глубокие темные воды. Куда ныряет мир
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Андрей Смирнов
Крестный ход президента подвел Аласанию
Спецтема: Выборы президента Украины

Трамп заявил о готовности заключить новый договор о контроле над вооружениями

Сегодня, 21:10
1329
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов начать переговоры для заключения нового соглашения по контролю над вооружениями.

Об этом он заявил в пятницу, 1 февраля, в Белом доме после того, как Вашингтон официально объявил о начале выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает Reuters.

По его словам, в новый договор необходимо включить больше участников.

"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше", - сказал Трамп.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео объявил, что выход США из ракетного договора начнется 2 февраля и займет шесть месяцев.

В Совфеде РФ в ответ заявили, что после выхода США из ракетного договора Европа становится мишенью для российских ракет.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.

Теги:   Баллистические ракеты Дональд Трамп Вооружение США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 18:19

article_img
В аэропорту Киев из-за тумана задерживают и отменяют рейсы
События

Сегодня, 18:34

article_img
Расстрел супружеской пары в Николаеве: стрелку избрали меру пресечения
Политика

Сегодня, 15:46

article_img
НАПК остановило финансирование Оппоблока из госбюджета

Выбор редакции

LOL

Сегодня, 13:25

article_img
Группа Kazka удаляет обзоры с критикой клипа Плакала - видеоблогеры
Игры

Вчера, 22:56

article_img
Перелом мозга. Обзор игры Resident Evil 2
Инновации

Сегодня, 20:00

article_img
Назло врагу. Джефф Безос поможет построить космический интернет конкурентам Илона Маска

ТОП-3 мнений

Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
15517
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
13012
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
10830
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
30061
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
15542
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
15517
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75441
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34503
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32706