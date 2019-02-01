Трамп заявил о готовности заключить новый договор о контроле над вооружениями Сегодня, 21:10 1329 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов начать переговоры для заключения нового соглашения по контролю над вооружениями.

Об этом он заявил в пятницу, 1 февраля, в Белом доме после того, как Вашингтон официально объявил о начале выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает Reuters.

По его словам, в новый договор необходимо включить больше участников.

"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше", - сказал Трамп.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео объявил, что выход США из ракетного договора начнется 2 февраля и займет шесть месяцев.

В Совфеде РФ в ответ заявили, что после выхода США из ракетного договора Европа становится мишенью для российских ракет.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.