Трамп заявил о готовности заключить новый договор о контроле над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов
начать переговоры для заключения нового соглашения по контролю над вооружениями.
Об этом он заявил в пятницу, 1 февраля, в Белом
доме после того, как Вашингтон официально объявил о начале выхода из Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает Reuters.
По его словам, в новый договор необходимо
включить больше участников.
"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в
большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного
лучше", - сказал Трамп.
Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео объявил, что выход США из ракетного договора
начнется 2 февраля и займет шесть месяцев.
В Совфеде РФ в ответ заявили, что после выхода
США из ракетного договора Европа
становится мишенью для российских ракет.
Договор от 1987 года запрещает США и России
разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические
ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.
США заявили, что Россия нарушила договор,
разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее
заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали
избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не
превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.