Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такая состоялась, означала бы конец НАТО. (Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп продолжил жесткую риторику относительно возможного заключения сделки по Гренландии, заявив, что в случае провала переговоров «простым путем» он готов действовать «сложным путем».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на выступление Трампа во время встречи с руководителями нефтяной и газовой отрасли.



«Я хотел бы заключить соглашение простым путем, но если мы не сделаем этого простым путем — мы сделаем это трудным путем. Кстати, я также являюсь поклонником Дании. Должен сказать, что они были очень приветливы ко мне. Я их большой поклонник», — заявил президент США.

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На вопрос журналистов об информации о возможных финансовых выплатах гренландцам для убеждения присоединиться к США Трамп ответил: «Я еще не говорю о деньгах для Гренландии».

CNN отмечает, что на фоне этих заявлений высшие дипломаты Гренландии и Дании, которые работают в Вашингтоне, на этой неделе провели встречи с представителями Белого дома. В то же время Гренландия как публично, так и непублично настаивает, что «остров не продается».

По данным издания, посол Дании в США Йеспер Меллер Соренсен и глава представительства Гренландии в Вашингтоне Джейкоб Исбосетсен встретились с советниками Трампа.

Ранее Bloomberg сообщало, что чиновники из окружения Трампа готовят пакеты бизнес-договоренностей и другие шаги для усиления связей с Гренландией на фоне его повторных заявлений о намерении взять остров под американский контроль.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такая состоялась, означала бы конец НАТО.