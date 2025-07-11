Включая Patriot. Трамп заявил, что США будут поставлять оружие Украине через НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Североатлантическим альянсом о поставках американского вооружения в Украину через НАТО .

Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC, его слова цитирует CNN.

Согласно заявлению Трампа, НАТО полностью покроет стоимость этого вооружения: «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их», — отметил он.

Американское издание CNN обратилось к Североатлантическому альянсу за официальным подтверждением этой информации.

Также Трамп сообщил, что в ближайший понедельник обнародует «важное заявление» по России, не предоставив дополнительных деталей:

«Я разочарован Россией… в понедельник сделаю важное заявление по России».

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Трамп планирует впервые с момента возвращения к президентским полномочиям направить оружие Украине в рамках пакета примерно на 300 миллионов долларов.



