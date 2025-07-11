Включая Patriot. Трамп заявил, что США будут поставлять оружие Украине через НАТО

11 июля, 05:41
Поделиться:
Патриот (Фото: Bundeswehr/flickr.com)

Патриот (Фото: Bundeswehr/flickr.com)

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Североатлантическим альянсом о поставках американского вооружения в Украину через НАТО.

Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC, его слова цитирует CNN.

Согласно заявлению Трампа, НАТО полностью покроет стоимость этого вооружения: «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их», — отметил он.

Реклама

Американское издание CNN обратилось к Североатлантическому альянсу за официальным подтверждением этой информации.

Также Трамп сообщил, что в ближайший понедельник обнародует «важное заявление» по России, не предоставив дополнительных деталей:

«Я разочарован Россией… в понедельник сделаю важное заявление по России».

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Трамп планирует впервые с момента возвращения к президентским полномочиям направить оружие Украине в рамках пакета примерно на 300 миллионов долларов.


Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США НАТО Дональд Трамп Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies