Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение мирного соглашения задерживает Украина, а не страна-агрессор Россия. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters 14 января.

«Я думаю, что он (диктатор Владимир Путин, — ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — сказал Трамп.

На вопрос, почему переговоры с посредничеством США до сих пор не решили крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп дал короткий ответ: Зеленский.

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«Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, почему он считает, что Зеленский задерживает переговоры.

Президент США также подтвердил, что может встретиться с украинским президентом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

«Я встречусь, если он будет там. Я буду там», — добавил Трамп.

Reuters пишет, что комментарии Трампа свидетельствуют о новой волне разочарования Зеленским, хотя их отношения, кажется, улучшилась под конец первого года второго срока Трампа на посту.

12 января Трамп повторил свое утверждение о том, что у Зеленского «нет карт, а есть только одно — Дональд Трамп» в вопросе завершения войны в Украине.

Издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме писало, что президент США разочаровывается в российском диктаторе из-за опасений, что он «тянет время», а не стремится к миру в Украине.

21 января в Давосе могут состояться переговоры Трампа с Зеленским при участии европейских лидеров и Канады.

Ожидается, что во время форума в Швейцарии Зеленский и Трамп подпишут финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.