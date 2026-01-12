Трамп заявил, что у Зеленского нет карт, а «есть только Дональд Трамп»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «нет карт, а есть только одно — Дональд Трамп». Об этом он сказал в интервью The New York Times .

«Ну, у него [Зеленского] нет карт. У него не было — у него не было карт с первого дня. Сейчас он их тоже не имеет. У него есть только одно — Дональд Трамп», — сказал американский президент журналистам.

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По словам Трампа, если бы Зеленский не имел его поддержки, это было бы «настоящей катастрофой, и все об этом знают».

«Я думаю, что если бы я не был вовлечен, это могло бы перерасти в третью мировую войну. Все шло очень плохо, очень плохо. Это больше не повторится», — сказал глава Белого дома.

10 марта 2025 года Трамп заявлял, что нужно положить конец войне РФ против Украины. При этом он считал, что ни Украина, ни Россия «не имеют карт» для ведения переговоров.

«Знаете, я говорил, что у них (у Украины — ред.) нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт… Что вам нужно сделать, то это заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить», — сказал Трамп.

28 февраля во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что Украина «не имеет на руках карт», на что Зеленский ответил: «Я приехал не играть в карты».

8 января 2026 года президент Украины заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на самом высоком уровне с участием Трампа.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланцы американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.